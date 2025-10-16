Plaza Huincul: bomberos sofocaron el fuego en la cocina de una casa

Una dotación con cuatro voluntarios trabajó en el lugar.

El ulular de las sirenas en el cuartel de la Central N° 17 de los bomberos voluntarios de Plaza Huincul se emitió por el incendio en una vivienda, según las primeras informaciones.

Se explicó que la dotación se dirigía a la zona cercana al autódromo, al que se accede por la ruta provincial N° 17.

Una vez que la dotación terminó su lagor, se informó que el fuego se concentró en un sillón que estaba en la cocina. Las llamas no se expandieron para el resto de las habitaciones de la vivienda aunque si se registró el ahumamiento como es habitual en este tipo de circunstancias.

No se reportaron personas heridas y una vez que concluyó la extinción total, la dotación se retiró el sitio. El personal policial concurrió y realizó las primeras averiguaciones. Se deberá investigar el origen del fuego.