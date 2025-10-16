Plaza Huincul: avanzan los trabajos para restablecer la calefacción en el CPEM 58 y 85

Ya se efectuó el pedido del conducto que presentaba fallas, el cual será reemplazado en su totalidad.

En el marco de una reunión del consejo consultivo del CPEM N°85, representantes de la comunidad educativa informaron que se están realizando tareas para resolver los problemas de calefacción que afectan al establecimiento.

Durante el encuentro se comunicó que ya se efectuó el pedido del conducto que presentaba fallas, el cual será reemplazado en su totalidad. El nuevo componente estaría llegando durante la tarde de este miércoles, y la empresa encargada de la obra se comprometió a continuar con los trabajos, incluso en horario nocturno, con el objetivo de acelerar la reparación.

Una vez que se realice el reemplazo del conducto, se deberá esperar un lapso aproximado de 12 horas para permitir que el material utilizado en las uniones seque adecuadamente. Luego de ese período, los equipos de calefacción serán encendidos nuevamente y se efectuará una verificación de los gases de combustión junto a personal de Bomberos.

Si las tareas avanzan según lo previsto, se estima que para el viernes la situación quedará normalizada, permitiendo el retorno a las actividades tanto en el CPEM N°85 como en el CPEM N°58, instituciones que comparten el mismo edificio.