Gladiadoras, campeonas y dueñas absolutas del fútbol femenino local

Campeonas y premios individuales

Con gran éxito ha finalizado el Torneo de Fútbol Femenino de Plaza Huincul, cerrando una temporada llena de intensidad y goles en la localidad.

La celebración cumbre se vivió en una especial jornada de premiación, donde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Plaza Huincul tuvo el honor de reconocer formalmente a los equipos que se destacaron a lo largo de la competencia.

Los resultados finales del torneo posicionaron a las siguientes escuadras como las grandes protagonistas:

Gladiadoras

La 93

Bajo Cero

Las Estrellas Individuales Brillaron con Luz Propia

El equipo de Gladiadoras no solo se llevó la gloria colectiva, sino que también dominó los premios individuales, demostrando su poderío tanto ofensivo como defensivo.

La delantera Jessica Sampoña, perteneciente a Gladiadoras, se coronó como la máxima artillera del certamen, llevándo el preciado galardón de Goleadora.

Por si fuera poco, la arquera de Gladiadoras demostró ser inquebrantable, ya que Milagros Gutiérrez fue reconocida con la distinción de la Valla menos vencida.