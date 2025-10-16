Cutral Co: invitan a taller de RCP en el barrio Parque Oeste

Como requisito de inscripción la colaboración con un alimento no perecedero

Este viernes 17 de octubre a las 19:00 horas se realizará un taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios en la sede del Barrio Parque Oeste. La actividad está dirigida a toda la comunidad y busca brindar herramientas básicas para actuar ante situaciones de emergencia y urgencia médica.

La participación es gratuita, aunque se solicita como requisito de inscripción la colaboración con un alimento no perecedero, que será destinado a acciones solidarias.

El encuentro es una iniciativa conjunta entre Ciclismo Infantil Cutral Co y el Centro Comunitario Parque Oeste, y tiene como objetivo fomentar la capacitación ciudadana en maniobras que pueden salvar vidas, tanto en el hogar como en espacios públicos o deportivos.