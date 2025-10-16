Colocarán radares para monitorear el tránsito entre Añelo y el cruce con la Ruta 8

Uno de los cinemómetros será fijo y el otro móvil

El Gobierno provincial confirmó la próxima instalación de dos radares de velocidad sobre la Ruta 7, en el tramo que une Añelo con el cruce hacia la Ruta 8, una de las zonas con mayor siniestralidad vial de la región. Uno de los cinemómetros será fijo y el otro móvil, con el objetivo de recopilar información real sobre el flujo vehicular y mejorar la seguridad en la ruta.

El director provincial de Seguridad Vial, Diego Alfonso, aseguró que la medida “no tiene fines recaudatorios” y que busca “un cambio cultural en la educación vial”. Detalló que quienes no respeten las velocidades máximas o realicen maniobras indebidas serán notificados, pero no se aplicarán multas económicas.

Con los datos obtenidos, se conformará una base que permitirá planificar futuras acciones viales fundamentadas en cifras reales. El radar fijo se instalará a mitad del tramo entre Añelo y la intersección cercana a San Patricio del Chañar, mientras que el móvil se alternará en distintos puntos para evitar que los conductores disminuyan la velocidad solo en ciertos sectores.

Alfonso agregó que se trabaja en coordinación con el municipio de Centenario para mejorar la seguridad en la Ruta 7 y la intersección con el cementerio, donde, a pesar de la presencia de un semáforo, se han registrado siniestros.

La firma del convenio para la puesta en funcionamiento de los radares se espera concretar en el transcurso de la próxima semana.