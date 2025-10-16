Centro de Día La Novena participó en la expo vocacional de Plaza Huincul

Usuarios del Centro de Día La Novena de Cutral Co y Plaza Huincul participaron en la Expo Vocacional 2025, que se desarrolló en el Salón de Actividades Físicas (SAF) de la EPET N°10.
Durante la jornada, los participantes presentaron los trabajos realizados en el taller de cocina, coordinado por la tallerista Beatriz Alvarado, y en el taller de juguetes didácticos, a cargo de Macarena Basualto.
El evento fue organizado por la secretaría de capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul, y reunió a instituciones educativas, espacios de formación y organizaciones sociales de la región.