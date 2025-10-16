Buscan a Jesica Vazquez, fue vista por última vez en la Terminal de Ómnibus de Neuquén

La policía emitió una alerta de ubicación y paradero para Jesica Edith Vazquez, una mujer de 33 años que fue vista por última vez el 7 de octubre.

La denuncia por desaparición de persona se radicó en la comisaría 17 del barrio La Sirena, de la ciudad de Neuquén. Según la publicación oficial, el 7 de octubre de este año fue a la ETON, la terminal de ómnibus y luego se se supo más de ella.

Cualquier persona que la haya visto, la policía solamente requiere que se presente y constatar su estado de salud.

Jesica es una mujer de 1.65 mts de estatura, trigueña, con cabello lacio negro, ojos marrones y de contextura física delgada. Cualquie información se puede comunicar al 101 o a la dependencia policial más cercana.

