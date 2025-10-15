ATE Neuquén anunció paro de 24 horas por desaparición de trabajadora

El objetivo exigir el esclarecimiento de la desaparición de la compañera Azul Semeñenko

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén notificó a la Subsecretaría de Trabajo provincial la realización de un paro de 24 horas a partir de la medianoche del jueves 16 de octubre de 2025.

La medida de fuerza fue resuelta en asamblea por los trabajadores y tiene como objetivo exigir el esclarecimiento de la desaparición de la compañera Azul Semeñenko, quien se desempeña en la dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias, dependiente del Ministerio de Gobierno.

En un comunicado oficial, el Secretario General de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, informó que la notificación se realiza en el marco de la ley y busca visibilizar la situación que afecta a los empleados del Estado provincial.

La organización gremial destacó que la medida de fuerza es una respuesta a la preocupación por la seguridad y el bienestar de los trabajadores, y que continuará reclamando información sobre el paradero de Semeñenko hasta que se esclarezca su situación.

Hasta el momento, desde el Ministerio de Gobierno no se emitió un comunicado oficial sobre el caso.