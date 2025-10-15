Añelo: el hospital recibió una ambulancia de alta complejidad

Salud incorporó este vehículo que fue aportado po el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Este martes, el equipo de salud del Hospital de Añelo recibió una nueva ambulancia UTIM de última generación.

El vehículo está equipado con un sistema de rastreo satelital en tiempo real que permitirá realizar traslados de alta complejidad.

Fue entregada por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa para el fortalecimiento del sistema sanitario, favoreciendo la asistencia médica inmediata en la Región Sanitaria de Vaca Muerta.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Salud, Martín Regueiro; el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci; el presidente de la Mutual Meopp, Guillermo Leiton; el presidente de Ospepri, Martín Pereyra; el intendente municipal, Fernando Banderet; y el delegado de la región Vaca Muerta, Milton Morales.

Se indicó que la nueva unidad está equipada con respiradores, monitores multiparamétricos, desfibriladores y sistema de rastreo satelital en tiempo real que permitirá realizar traslados de alta complejidad y garantizar la asistencia médica inmediata.

Rucci destacó el trabajo que realizan los equipos del hospital local y señaló: “Creo que la obligación de cada uno de nosotros que vivimos día a día las necesidades de la gente es trabajar en conjunto, es mirar para adentro. Cuando propusimos esto fuimos a ver al ministro Regueiro para decirle que queríamos colaborar e inmediatamente se pusieron a la par de nosotros a trabajar para que esto sea una realidad, sin poner obstáculos, porque lo más importante son ustedes”.

Desde el sindicato señalaron que con esta entrega se reafirma su compromiso con la Salud Pública mediante políticas concretas que fortalecen la atención médica y priorizan la salud y el bienestar de las familias petroleras y de la comunidad en general, en consonancia con las políticas públicas de fortalecimiento del sistema sanitario por parte del Estado y el Plan Provincial de Salud.

Por su parte, el director del Hospital de Añelo, Nicolás Ochoa, agradeció a los presentes y señaló que “es un día muy importante para nosotros, tenemos que recalcar esta articulación público privada entre lo que es el Ministerio y el Sindicato, así que muy agradecidos que sean parte también de esta responsabilidad que es llevar la salud a la gente”.

Se agregó que “muy contentos con la ambulancia, una ambulancia de categoría A, que va a estar destinada para todo evento que lo requiera. Nosotros tenemos tres, con esta sería la cuarta ambulancia que además viene con el personal, tanto médico como enfermería y chofer”.