Seguirán sin clases el CPEM N° 58 y el N° 85 de Plaza Huincul por problemas con la calefacción

Este martes por la tarde, los equipos de conducción de las escuelas secundarias: CPEM N° 58 y N° 85 de Plaza Huincul informaron que mantendrán la supsensión de clases.
Las dos instituciones comparten el edificio escolar y resolvieron continuar sin actividades por registrarse “un olor extraño en algunas dependencias”.
“Si bien se han hecho trabajos sobre el nicho de gas y los equipos de calefacción, esta tarde se constató que persisten gases tóxicos en el interior del edificio, relacionados con el sistema de calefacción”.
El personal de mantenimiento escolar continuará trabajando en eso, se agregó. Este miércoles, se informará sobre los modos de funcionamiento alternativos ante esta situación, que esperan se solucione a la brevedad.
Desde la semana anterior hay inconvenientes y se mantiene la restricción en el dictado de clases.