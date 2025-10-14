Invitan a jornada solidaria de peluquería en Cutral Co organizada por el E.P.A. Nº 5

Se ofrecerán distintos servicios de cuidado personal y estética,

Este viernes 17 de octubre, la comunidad de Cutral Co podrá participar de una jornada solidaria organizada por el E.P.A. Nº 5, que se desarrollará en las instalaciones de la Escuela Nº 119, ubicada en General Paz 157.

La actividad se extenderá desde las 14:30 hasta las 20:00 horas y está pensada como una invitación abierta para toda la familia. Durante la jornada, se ofrecerán distintos servicios de cuidado personal y estética, entre ellos baños de crema con masajes capilares, alisado, corte de dama, corte de caballero y aplicación de color (los participantes deberán llevar su propia tintura).

Los organizadores informaron que la atención será por orden de llegada, sin necesidad de inscripción previa. La iniciativa busca, además de brindar un servicio útil y accesible, fortalecer los lazos solidarios entre vecinos y promover el trabajo comunitario que caracteriza a la institución.