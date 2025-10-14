GeoPark ingresa a Vaca Muerta con plan piloto de 14,5 millones de dólares

En el área Puesto Silva Oeste, ubicada en las provincias del Neuquén y Río Negro.

El gobernador Rolando Figueroa firmó ayer lunes el decreto 1270/25 que formaliza la aprobación del ingreso de GeoPark Argentina SA a la explotación de hidrocarburos no convencionales en el área Puesto Silva Oeste, ubicada en las provincias del Neuquén y Río Negro.

El acuerdo, firmado entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales y GeoPark, establece que la empresa constituirá una Unión Transitoria con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para la explotación de la zona. Además, autoriza a Pluspetrol SA a ceder a GeoPark el 100% de su participación en la concesión de explotación y en la concesión de transporte de gas natural hacia el gasoducto Neuba II.

La concesión tiene un plazo de 35 años y contempla un Plan Piloto en la Formación Vaca Muerta, con una inversión estimada en 14,5 millones de dólares y una duración de tres años. El proyecto incluye la perforación, terminación y puesta en producción de un pozo horizontal de 2.500 metros con 42 etapas de fractura. Si, tras ocho meses de producción, los resultados cumplen o superan el perfil estimado, la empresa se compromete a perforar hasta dos pozos adicionales.

Además de la inversión en el Plan Piloto, GeoPark abonará a la provincia 4 millones de dólares como bono de infraestructura, 362.500 dólares en concepto de responsabilidad social empresaria y un aporte anual de 20.000 dólares para el desarrollo, capacitación y fiscalización de la subsecretaría de Energía e Hidrocarburos.