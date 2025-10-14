Docentes neuquinos participaron del paro nacional de CTERA

Docente de toda la provincia se movilizaron este jueves en Neuquén capital y en la marcha federal realizada en Buenos Aires, en el marco del paro nacional convocado por CTERA. La medida de fuerza tiene como principales objetivos la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la apertura urgente de la paritaria nacional y la defensa del régimen jubilatorio docente.

En la capital neuquina participaron las 22 seccionales que conforman el sindicato docente provincial, junto a representantes de SADOP, ADUNC, FUC, la Confederación Mapuche, colectivas feministas, sindicatos y organizaciones hermanas.

Durante el acto de cierre, la secretaria adjunta Cintia Galetto destacó que “en tiempos en donde la educación es vista por el gobierno nacional como mercancía, los trabajadores de la educación tenemos la responsabilidad de cuidar la escuela pública como espacio de construcción de lo común, generadora de consensos que permitan continuar sembrando esperanza junto a cada pibe”.

Por su parte, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, alertó sobre los ajustes incorporados recientemente al presupuesto educativo: “Incluye recortes en jardines de infantes, educación técnica profesional, becas, fondo compensador, salarios docentes, formación tecnológica, infraestructura escolar, comedores y copas de leche. Este es el contexto por el que debemos exigir el cumplimiento del presupuesto educativo establecido por ley”.