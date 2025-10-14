Cruz Roja en Plaza Huincul: ya está el segundo llamado para estudiar Enfermería para el 2026

Es la segunda convocatoria.

Desde el Instituto de Enseñanza Superior Cruz Roja Argentina con sede en Plaza Huincul se informó que está abierta la segunda convocatoria para estudiar Enfermería para el ciclo 2026.

El formulario se habilitará a partir del miércoles 15 de octubre al 19 del mismo mes. La institución recordó que los requisitos son ser mayores de 18 años, tener el secundario completo o la constancia de alumno regular del último año del nivel medio (con detalle de materias adeudadas).

Se puede ingresar en: https://cruzrojapazahuincul.quinttos.com/inscripcion

El instituto está situado en avenida Cutral Co N° 13 de Plaza Huincul.