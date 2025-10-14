Alborada Nueva Mirada participó de la III Jornada Norpatagónica contra el Alzheimer

La Agrupación Alborada, Nueva Mirada, de Cutral Co y Plaza Huincul, participó el pasado sábado en la III Jornada Norpatagónica organizada por la Asociación Alma Comahue, dedicada a la lucha contra el Mal de Alzheimer.

El grupo estuvo presente a través de su profesora de Danza Expresiva, Sol Cola, compartiendo su propuesta artística basada en libres movimientos corporales y su pasión por el folclore. La actividad permitió un espacio de encuentro con otros grupos, fomentando la interacción y el intercambio cultural.

Desde la agrupación expresaron su agradecimiento tanto a la Asociación Alma Comahue por la invitación, como a la Subsecretaría de Discapacidad, que facilitó un vehículo adicional para garantizar que todos los integrantes pudieran asistir