Adultos mayores se capacitan en RCP en Plaza Huincul

Se trata del grupo del taller “Creciendo en Plenitud”

El grupo del taller “Creciendo en Plenitud”, destinado a personas mayores y desarrollado en la Biblioteca Juan Benigar, participó de una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

La jornada fue dictada por el personal del hospital de complejidad VI y tuvo como propósito brindar herramientas para actuar frente a situaciones de emergencia, fortaleciendo los cuidados y saberes dentro de la comunidad.

Desde la organización del taller destacaron la importancia de estas actividades, que permiten a los adultos mayores adquirir conocimientos prácticos para su seguridad y bienestar. Además, agradecieron al equipo del hospital por su colaboración y al equipo técnico de la subsecretaría, encargado del dispositivo, por continuar promoviendo espacios de aprendizaje y acompañamiento para los adultos mayores.