Abrieron las inscripciones para el examen de ingreso 2026 del Colegio Tecnológico UTN

Los interesados deberán completar el formulario disponible

El Colegio Tecnológico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) informó que desde el 1 hasta el 17 de octubre se encuentran abiertas las inscripciones para rendir el examen de ingreso 2026. Los interesados deberán completar el formulario disponible en línea a través del siguiente enlace: https://forms.gle/X8HARUCCy9hCsBWv5.

El proceso de ingreso para el ciclo lectivo 2026 se organizará de manera diferenciada según el domicilio de los postulantes, distribuyéndose 53 cupos para residentes en Cutral Co y 22 para Plaza Huincul. Al momento de la inscripción, los aspirantes deberán seleccionar la localidad correspondiente a su residencia y presentar una Declaración Jurada ante el Juzgado de Paz, junto con la documentación requerida.

El formulario de Declaración Jurada puede descargarse e imprimirse desde el sitio oficial de la Facultad Regional del Neuquén: www.frn.utn.edu.ar.

Para integrar el listado de Cutral Co, los postulantes deberán acreditar un año o más de domicilio legal inmediato y continuo en Cutral Co o Plaza Huincul mediante la presentación del DNI. En caso de no cumplir con este requisito, podrán hacerlo por otros medios de prueba establecidos en la Declaración Jurada.

Asimismo, el Colegio Tecnológico convoca a los padres o tutores de los postulantes a una reunión informativa que se realizará el martes 21 de octubre de 2025 a las 9:30 horas en la Sede Central.

El examen de ingreso se llevará a cabo de manera presencial el viernes 31 de octubre de 2025 a las 8:30 horas, también en la sede central, ubicada en Avenida Pedro Rotter sin número, en el barrio Uno, Plaza Huincul. La evaluación consistirá exclusivamente en contenidos de Matemática.

Desde la institución solicitaron a los inscriptos completar de forma precisa toda la información requerida para formalizar correctamente su inscripción y asegurar la participación en el examen.

Para más información, los interesados pueden visitar www.frn.utn.edu.ar o comunicarse al correo electrónico colegiotecnico@frn.utn.edu.ar