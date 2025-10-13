Policía realiza operativo en el barrio Belgrano de Cutral Co

En la zona detrás del CPEM 20, sobre la calle Ejército Argentino

Este lunes, cerca de las 15 horas, se desarrolló un operativo policial de gran envergadura en el barrio Belgrano, en la zona detrás del CPEM 20, sobre la calle Ejército Argentino y alrededores. Entre cuatro y cinco patrulleros se desplegaron en el lugar, generando gran movimiento y expectación entre los vecinos.

Según testigos, en la escena se encontraba una mujer acompañada de una niña y un bebé en brazos. Además, un hombre fue observado en medio de la calle, aparentemente bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia, realizando gestos hacia los efectivos policiales.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre los motivos del operativo ni sobre las personas involucradas.