Pintarán sendas peatonales en calle Roca, Carlos H. Rodríguez y Avenida del Trabajo, habrá cortes

La tarea comenzará luego de las 20 h para no complicar el tránsito. Se pide precaución

La empresa BECHA llevará adelante tareas de demarcación y pintado vial en distintas arterias de la localidad.

Los trabajos incluyen la renovación de sendas peatonales, carriles, cruces de bicisenda sobre boulevard y división de bicisenda, con el objetivo de mejorar la seguridad y la transitabilidad urbana.

Las tareas se realizarán diariamente a partir de las 20 h por lo que en horario de mayor tránsito no habrá dificultades. Pero si se solicita transitar por la zona con precaución durante la noche.

La Municipalidad informó el cronograma, que es el siguiente:

– Del 13 al 18 de octubre: tareas sobre Carlos H. Rodríguez / Olascoaga, arrancan en el oeste porque van desde Ejército Argentino hasta J. J. Valle

– 18 de octubre: van a demarcar la ciclovía en Carlos H. Rodríguez / Olascoaga

– 18 de octubre: Roca, entre 25 de Mayo y 9 de Julio

– Del 19 al 21 de octubre: Av. Carlos H. Rodríguez / Olascoaga — Bicisenda

– 19 y 20 de octubre: Av. Carlos H. Rodríguez / Olascoaga — Carriles y cruces de ciclovía

– 21 y 22 de octubre: Roca, entre Pernisek y 9 de Julio — Sendas peatonales

– 21 de octubre: Roca, entre Pernisek y 25 de Mayo

– 21 y 22 de octubre: Av. del Trabajo, entre 25 de Mayo y Pernisek

“Se solicita a los vecinos y vecinas circular con precaución y respetar la señalización y el trabajo del personal en las zonas intervenidas” se solicitó desde el municipio.