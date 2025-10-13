Octubre rosa: hacen mamografías a partir de los 50 años, sin turno previo en Cutral Co

Se pueden acercar de lunes a viernes de 8 a 11 y de 12:30 a 15:30.

En el mes de prevención del cáncer de mama, en el hospital de Cutral Co realizarán los estudios preventivos a las mujeres desde los 40 años en adelante.

Se informó que el cáncer de mama se puede prevenir, tratar y curar. La prevención precoz es la clave fundamental para evitar que avance la enfermedad.

Se dispuso el siguiente cronograma: mamografías con controles a mujeres de 50 a 69 años, sin turno previo.

A partir de los 40 años, se debe solicitar turno. El personal del servicio solicita a las mujeres que concurran con los estudios previos, en el caso que los tuvieran.

Los horarios son de lunes a viernes de 8 a 11 y luego de 12:30 a 15, en el hospital de Complejidad Media, situado en avenida Schreiber, frente a la rotonda e intersección de 9 de Julio.