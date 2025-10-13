Neuquén se moviliza por los 15 meses de la desaparición de Luciana Muñoz Aguerre

Este lunes 13 de octubre, al cumplirse 15 meses de la desaparición de Luciana Muñoz Aguerre, familiares, amistades y organizaciones sociales convocan a una nueva jornada de visibilización y reclamo por su aparición. La actividad se realizará a las 18:30 horas en el Monumento a San Martín, en la ciudad de Neuquén, donde también participarán compañeras de Azul, otra mujer desaparecida cuyo caso sigue sin respuestas.
Bajo las consignas “Queremos saber dónde están” y “Las personas no se pierden, las desaparecen”, la iniciativa busca mantener viva la exigencia de justicia y verdad frente al silencio y la falta de avances en las investigaciones.
Durante la jornada se realizará una acción colectiva de estampado, por lo que se invita a las personas que asistan a llevar una remera o tela clara para participar de la intervención simbólica.
Los familiares de Luciana reiteraron que la búsqueda continúa y que el acompañamiento social resulta fundamental para sostener el reclamo. “No hay respuestas, no hay justicia, y seguimos sin saber qué pasó con Luciana. Por eso volvemos a las calles, para que su nombre no se borre”, expresaron a través de la convocatoria.
La concentración se enmarca en una serie de actividades impulsadas por colectivos feministas y de derechos humanos de la región, que acompañan los casos de mujeres desaparecidas en la provincia y reclaman políticas efectivas de prevención, búsqueda y asistencia a las familias.