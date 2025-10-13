La campaña de esterilización con el quirófano móvil se traslada a Filli Dei Sur

Desde hoy, lunes 13 al viernes 17 de octubre, el equipo de la dirección de Zoonosis estará en el barrio Filli Dei Sur con el quirófano móvil. Se realizarán las esterilizaciones quirúrgicas para perros y gatos de manera gratuita.
Se informó que se instalará en la sede del barrio, que es la manzana “C” lotes 10, 11 y 12. La llegada del personal de Zoonosis permitirá además que se puedan retirar las pastillas antiparasitarias para las mascotaas.
Por otra parte, este lunes, y de manera personal se entregarán los turnos a partir de las 8:30 para toda la semana.