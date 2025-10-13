El tango tuvo su noche de gala con música y baile en Cutral Co

Hubo milonga y público que disfrutó de la música en vivo y la danza.

Una noche inolvidable y a sala llena se vivió en el Centro Cultural José Héctor Rioseco de Cutral Co, con la gran milonga de gala.

Se presentaron los reconocidos bailarines de talla internacional Luciana Francheli y Federico Paleo, junto a las destacadas actuaciones de la Orquesta Color Tango y la Orquesta Típica Splendid, que tuvo a su cargo el cierre de la velada.

En la noche, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco junto a integrantes del ejecutivo municipal, acompañaron el evento. Durante la noche, el jefe comunal entregó un presente institucional a los bailarines y a la Orquesta Color Tango: Vinos de la Bodega Cutral Co, Viñedos del Viento.

La bienvenida estuvo a cargo de la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa, quien expresó que “Gracias por tanta danza, poesía y pasión. Y gracias a quienes nos visitan. Nuestro Intendente continúa apoyando al tango, y por eso este evento es posible”.

La propuesta forma parte del programa aniveresario por los 92 años que cumple la ciudad el próximo 22 de octubre.