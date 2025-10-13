El IFD N°1 de Cutral Co realiza una jornada por el último día de libertad de los pueblos originarios

Incluirá un mural colectivo en la pared que da a la calle Eguinoa

El Instituto de Formación Docente N°1 de Cutral Co realizará este lunes 13 de octubre una jornada abierta a la comunidad en el marco del 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos originarios, con una serie de actividades artísticas, educativas y de reflexión social.

La propuesta se desarrollará de 16 a 20 horas en las instalaciones del instituto e incluirá un mural colectivo en la pared que da a la calle Eguinoa, una feria con estudiantes y docentes abierta a toda la comunidad, una intervención titulada “Alto al genocidio en Palestina”, y una mesa conversacional junto a la Comunidad Mapuche Xem Kimvn.

Desde la organización explicaron que la feria combinará la venta de productos con la exposición de producciones académicas elaboradas en los espacios curriculares que abordan las perspectivas transversales de los diseños educativos: Derechos Humanos, Género, Interculturalidad y Medio Ambiente.

El objetivo del proyecto es recopilar los trabajos que se presenten durante la jornada para compartirlos posteriormente con escuelas y jardines, promoviendo la reflexión y la garantía de derechos desde una mirada pedagógica inclusiva y comunitaria.