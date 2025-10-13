Alianza: jugadores desmienten deudas y piden paciencia a los hinchas

El capital del equipo de primera división, Rodolfo Romero, aseguró que todos los jugadores están al día

Tras versiones que indicaban malestar entre los jugadores por pagos fuera de término o parciales al planta de fútbol de primera división, ayer el capital Rodolfo Romero publicó un posteo en sus redes personales para desmentirlas.

Según explicó, todo el grupo de jugadores querían informar que están al día con sus pagos. Y que en lo futbolístico “por ahí no nos salen las cosas como queremos, perdimos dos finales en poco tiempo y nos está costando volver a tener el nivel que teníamos”, expresó el arquero y capital del club Alianza.

Las versiones sobre dificultades económicas en el club fueron develadas en la transmisión de fútbol que realiza 299 Deportes con la campaña de Alianza, que comenzó y continuará en 2025.

En la misma transmisión se informó que el club realiza un bingo para recaudar fondos y se animó a los hinchas a ir a la cancha y pagar la cuota de socio, como un aporte al sostenimiento del equipo, que tuvo varias y sensibles bajas en los últimos meses.