Royal Gauchos llega a la Comarca Petrolera con “Identidad”

La reconocida compañía argentina Royal Gauchos, recientemente llegada desde Las Vegas, presentará por primera vez en Zapala, Cutral Co y Chos Malal su espectáculo “Identidad”, un show que recorre las raíces y tradiciones del malambo a través de la danza y la música.

El espectáculo, dirigido por Enzo Nievas y Ginett Servian, contará con más de 10 artistas en escena, ofreciendo al público un despliegue de destreza y pasión que destaca la cultura argentina en su máxima expresión.

Las funciones se realizarán en los siguientes días y lugares:

03 de octubre: Teatro Municipal, Zapala

Teatro Municipal, Zapala 04 de octubre: Centro Cultural, Cutral Co

Centro Cultural, Cutral Co 05 de octubre: Cine Teatro, Chos Malal

La compañía implementó un nuevo sistema de venta de entradas: ahora se pueden comprar directamente a través de su página oficial, con pago seguro mediante Mercado Pago. Una vez realizada la compra, el comprobante permite retirar la entrada el día de la función.

Para más información y reservas, los interesados pueden comunicarse al +54 299 607 1037, bajo el alias ROYALGAUCHOS.