Plaza Huincul: rompieron la pared trasera y robaron en un local de comidas

El local de venta de comidas para llevar situado en avenida Keidel N° 1310 sufrió un robo por segunda vez en un mes.

Así lo señalaron sus propietarios. El o los autores del robo concretaron la maniobra después de ingresar por la parte trasera del local, mientras no había nadie.

A pesar de contar con cámaras, eso no fue impedimento para que los malvivientes arremetieran contra una de las paredes que dan hacia el patio del comercio e ingresaron para llevarse toda la mercadería, una computadora, varios electrodomésticos, entre otros objetos.

La Policía llegó hasta el local después que las personas damnificadas hicieran el llamado para denunciar el ilícito.