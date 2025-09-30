Plaza Huincul participó en el Foro Provincial sobre Identidad de Género

Se realizó el Foro Provincial Informativo sobre “Hormonización, Marco Normativo e Identidad de Género”, organizado por el Co.Pro.Naf.. Del encuentro participaron la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Soledad De la Cruz, y la directora de Diversidad, Mariana Elizondo, junto a su equipo.

El encuentro reunió a profesionales de la salud, referentes de asociaciones civiles y miembros del colectivo LGBTIQ+, generando un espacio de diálogo y reflexión sobre temas clave para la comunidad.

Durante la jornada se abordaron aspectos como: