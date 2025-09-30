Plaza Huincul participó en el Foro Provincial sobre Identidad de Género

Se realizó el Foro Provincial Informativo sobre “Hormonización, Marco Normativo e Identidad de Género”, organizado por el Co.Pro.Naf.. Del encuentro participaron la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Soledad De la Cruz, y la directora de Diversidad, Mariana Elizondo, junto a su equipo.
El encuentro reunió a profesionales de la salud, referentes de asociaciones civiles y miembros del colectivo LGBTIQ+, generando un espacio de diálogo y reflexión sobre temas clave para la comunidad.
Durante la jornada se abordaron aspectos como:
- Acceso a tratamientos de hormonización.
- Marco legal vigente en relación a la identidad de género y los procesos de salud.
- Implicancias del DNU 62/25 y su impacto en los derechos adquiridos por el colectivo.
- Políticas públicas con enfoque de derechos y perspectiva de género, garantizando la protección de los derechos de todas las personas.