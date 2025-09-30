Plaza Huincul: Finalizó con éxito el Torneo de Fútbol Infantil 

El pasado fin de semana se llevó a cabo la última fecha del torneo de fútbol infantil organizado por la municipalidad de Plaza Huincul.

Con una gran participación de equipos y familias, llegó a su cierre el Torneo de Fútbol Juvenil de Plaza Huincul, que reunió durante varias semanas a equipos de las categorías 2013/2014, 2012/2011 y 2009/2010.

El próximo fin de semana se realizará la premiación, donde se reconocerá a los primeros tres lugares de cada división, además de distinciones especiales a la valla menos vencida y al goleador.