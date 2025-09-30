Fuerza Patria presenta en Cutral Co su propuesta para adultos mayores y personas con discapacidad

Este martes 30 de septiembre, a las 15:30 horas, se realizará en Cutral Co una reunión entre candidatos nacionales y sectores de jubilados, pensionados y personas con discapacidad. El encuentro tendrá lugar en el Salón Jardín del Rey, ubicado en calle Laguna Colorada 419 del barrio Parque Oeste.

De la actividad participarán la candidata a senadora nacional Silvia Sapag, el candidato a senador nacional Sebastián Villegas y la candidata a diputada nacional Beatriz Gentile, por Fuerza Patria, quienes se presentarán como referentes legislativos para escuchar y dialogar sobre las demandas y propuestas de estos sectores de la comunidad.

El objetivo de la convocatoria es abrir un espacio de intercambio directo, en el que los candidatos puedan tomar contacto con las inquietudes vinculadas a la seguridad social, la situación económica actual, la accesibilidad y los derechos de las personas mayores y con discapacidad.