El IFD Nº 1 invita a participar de la escuela infantil para bebés y sus familias

El Instituto de Formación Docente N.º 1 (IFD N.º 1) invita a las familias de la ciudad a participar de la escuela infantil, organizada por los residentes de 3° año del Profesorado de Educación Inicial. La actividad está destinada a bebés y niños de 45 días a 3 años, acompañados por un adulto referente.

Las jornadas se desarrollarán del 6 al 9 y del 13 al 17 de octubre, en el IFD N.º 1, con ingreso por calle Los Álamos, en horarios de 10:00 a 11:00 horas.

Desde la institución destacaron que la actividad busca promover espacios de aprendizaje, juego y socialización temprana, fomentando la participación activa de los adultos en el desarrollo de sus hijos.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, y los interesados pueden comunicarse al 2996135711 para obtener más información y reservar un turno.