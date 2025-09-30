Copelco anunció corte de energía programado en Cutral Co

Copelco se informó a los vecinos que, debido a tareas de reparación de un seccionador a cuchilla en la línea de media tensión, se realizará una suspensión temporal del suministro eléctrico el próximo miércoles 1 de octubre, entre las 08:00 y las 10:00 horas.

El corte afectará a los asociados ubicados desde calle 13 de Diciembre hasta Matorras, y desde Carlos H. Rodríguez hasta Mosconi. Entre los usuarios que podrían verse afectados se encuentran Cablevisión Amplificadores, Corralón Municipal, IMAI, COPELCO 44, Obras Públicas, Bomberos, Comisaría Nº15 y Defensa Civil.

Se recomendó a los vecinos tomar los recaudos necesarios para minimizar inconvenientes durante el corte y advirtió que los trabajos pueden sufrir modificaciones en caso de condiciones climáticas adversas.