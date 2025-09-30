Camión quedó sobre la vereda del puente Carlos Fuentealba en Plaza Huincul

Este martes, pasadas las 13 horas, un camión quedó detenido sobre la vereda del puente Carlos Fuentealba, en la avenida Cutal Co de Plaza Huincul, en inmediaciones del parque Perito Moreno.

El vehículo presentaba las ruedas delanteras torcidas hacia un costado, pero no se observaron otros automóviles ni indicios de un choque en el lugar. Tampoco se registraron personas heridas.

Hasta el momento, no trascendieron las causas que motivaron la maniobra ni si el rodado presentaba desperfectos mecánicos.