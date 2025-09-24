Se realizará un nuevo taller de turismo en Plaza Huincul

La Facultad de Turismo de la UNCo, a través del Programa Comunidad Anfitriona, organiza un nuevo taller abierto a toda la comunidad, con el objetivo de formar a quienes deseen desarrollar experiencias turísticas innovadoras y de calidad.

Bajo el título “El paso a paso para diseñar una experiencia turística única y memorable”, el encuentro estará a cargo de la licenciada Ivana Ulloa y se realizará el próximo jueves 25 de septiembre, de 15:00 a 18:00 horas, en la subsecretaría de Capacitación, ubicada en Av. del Libertador 517, barrio Central.

El taller combina teoría y práctica: los participantes recibirán conocimientos fundamentales sobre diseño de experiencias turísticas y analizarán casos reales de distintos destinos. No se requiere formación previa, por lo que está abierto a cualquier persona interesada en el sector.

Al finalizar, los asistentes recibirán una Certificación Digital Oficial, otorgada por la Facultad de Turismo de la UNCo.

Las inscripciones pueden realizarse de manera online a través del siguiente enlace: https://forms.gle/y8BRUsmwpfDTnQp8A. Para consultas, está disponible el correo secretaria.extension@fatu-uncoma.com.ar.