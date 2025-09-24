Picún Leufú inauguró su primer centro de salud

Picún Leufú sumó este martes un nuevo espacio de atención sanitaria: se inauguró el primer centro de salud de la localidad, ubicado en el barrio Alicurá. El centro funcionará en el predio del Salón de Usos Múltiples (SUM) cedido por la municipalidad, gracias a un convenio de colaboración que busca garantizar el acceso a la salud y aliviar la carga de trabajo del hospital local.

La apertura contó con la presencia del ministro de Salud, Martín Regueiro; la subsecretaria de Servicios de Salud, Guadalupe Montero; la subsecretaria de Administración Sanitaria, Iris Martín; la intendente Perla Díaz; el jefe de la Región Sanitaria de la Comarca, Daniel Conti; y la directora del Hospital, Claudia Flores.

Durante el acto, Regueiro destacó la importancia del proyecto: “Que esté la comunidad acá habla de la relevancia de lo que estamos haciendo. La presencia de directores de otros hospitales de la región demuestra cómo estamos fortaleciendo la red de Salud”.

La intendente Díaz remarcó el compromiso del municipio con la salud pública: “Nuestra responsabilidad implica diseñar políticas y servicios que aborden las necesidades de la población, fortalezcan los sistemas sanitarios y fomenten la participación comunitaria para mejorar el bienestar de las personas”.

Por su parte, Conti señaló que Picún Leufú históricamente contaba con un solo espacio de atención y que la nueva sede permitirá mejorar la accesibilidad. “Hoy transformamos este espacio en un centro de salud equidistante de los barrios más poblados, con medicina general, odontología, vacunatorio, enfermería y kinesiología”, explicó.