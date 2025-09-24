Invitan a torneo de ajedrez por el aniversario del barrio Centro Sur, de Cutral Co

En el marco de las actividades por el aniversario del barrio Centro Sur, se anunció la realización de un torneo de ajedrez abierto a la comunidad, que tendrá lugar el próximo domingo 5 de octubre desde las 15 horas, en la sede barrial ubicada en Cutral Co.

El certamen es organizado de manera conjunta por la Comisión Vecinal del barrio Centro Sur y la Escuela de Ajedrez Enroque, y contará con la participación de jugadores de diferentes edades y niveles.

Según informaron los organizadores, el sistema de competencia será suizo a 5 rondas, con un ritmo de juego de 10 minutos más 3 segundos de incremento por jugada. El torneo está abierto a todos los interesados, sin necesidad de pertenecer a un club o institución específica.

La inscripción tiene un costo de 5.000 pesos, y se podrá realizar hasta el mismo día del evento. Para informes y reservas de cupo, se encuentran habilitados los teléfonos 299-4675551 y 299-5720339.