Habrá una nueva entrega de alimentos para perros y gatos en Plaza Huincul

Plaza Huincul informó que este jueves 25 de septiembre se llevará a cabo una nueva entrega de alimentos balanceados destinados a perros y gatos. La actividad se realizará en el Barrio Norte, a partir de las 10:30 horas, y se extenderá hasta agotar el stock disponible.

El operativo busca acompañar a los vecinos y colaborar en el cuidado de las mascotas de la comunidad, en el marco de las políticas municipales de protección animal. Desde el municipio recordaron que la entrega se realizará de manera directa y por orden de llegada.