Atención: el 6 de octubre inscribirán online para las escuelas secundarias en Neuquén

De manera oficial, se informó que el próximo 6 de octubre comenzarán las inscripciones online para el ciclo lectivo 2026 de nivel secundario en Neuquén.
Se especificó que el proceso estará abierto hasta el 4 de noviembre. Las fechas dependerán del orden de prioridad -según la Resolución 2378/24- y durante la inscripción habrá asistencia en escuelas, áreas de Supervisión y una mesa de ayuda virtual.
Por otra parte, las familias deberán prestar especial atención a las prioridades:
- Estudiantes del radio escolar con discapacidad (certificada por organismo público).
- Estudiantes que cambiaron de domicilio por situaciones de violencia familiar.
- Estudiantes con hermanos/as en la institución o hijos/as del personal.
- Estudiantes egresados de primaria que viven en el radio escolar.
- Egresados de escuelas derivantes fuera del radio escolar.
- Estudiantes sin escuela derivante ni domicilio en el radio escolar.
Los canales de consulta para los CPEM son: vía WhatsApp: 2995907284 y 2996205833. Para las EPET y EPEA, el contacto vía WhatsApp es 2995482242 y 2995867719
Se debe contar con un correo electrónico para agilizar la comunicación con el establecimiento.