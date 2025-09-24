Atención: el 6 de octubre inscribirán online para las escuelas secundarias en Neuquén

El proceso se iniciará el próximo 6 de octubre.

De manera oficial, se informó que el próximo 6 de octubre comenzarán las inscripciones online para el ciclo lectivo 2026 de nivel secundario en Neuquén.

Se especificó que el proceso estará abierto hasta el 4 de noviembre. Las fechas dependerán del orden de prioridad -según la Resolución 2378/24- y durante la inscripción habrá asistencia en escuelas, áreas de Supervisión y una mesa de ayuda virtual.

Por otra parte, las familias deberán prestar especial atención a las prioridades:

  • Estudiantes del radio escolar con discapacidad (certificada por organismo público).
  • Estudiantes que cambiaron de domicilio por situaciones de violencia familiar.
  • Estudiantes con hermanos/as en la institución o hijos/as del personal.
  • Estudiantes egresados de primaria que viven en el radio escolar.
  • Egresados de escuelas derivantes fuera del radio escolar.
  • Estudiantes sin escuela derivante ni domicilio en el radio escolar.

Los canales de consulta para los CPEM son: vía WhatsApp: 2995907284 y 2996205833. Para las EPET y EPEA, el contacto vía WhatsApp es 2995482242 y 2995867719

Se debe contar con un correo electrónico para agilizar la comunicación con el establecimiento.