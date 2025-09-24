Atención: el 6 de octubre inscribirán online para las escuelas secundarias en Neuquén

De manera oficial, se informó que el próximo 6 de octubre comenzarán las inscripciones online para el ciclo lectivo 2026 de nivel secundario en Neuquén.

Se especificó que el proceso estará abierto hasta el 4 de noviembre. Las fechas dependerán del orden de prioridad -según la Resolución 2378/24- y durante la inscripción habrá asistencia en escuelas, áreas de Supervisión y una mesa de ayuda virtual.

Por otra parte, las familias deberán prestar especial atención a las prioridades:

Estudiantes del radio escolar con discapacidad (certificada por organismo público).

Estudiantes que cambiaron de domicilio por situaciones de violencia familiar.

Estudiantes con hermanos/as en la institución o hijos/as del personal.

Estudiantes egresados de primaria que viven en el radio escolar.

Egresados de escuelas derivantes fuera del radio escolar.

Estudiantes sin escuela derivante ni domicilio en el radio escolar. Los canales de consulta para los CPEM son: vía WhatsApp: 2995907284 y 2996205833. Para las EPET y EPEA, el contacto vía WhatsApp es 2995482242 y 2995867719

Se debe contar con un correo electrónico para agilizar la comunicación con el establecimiento.