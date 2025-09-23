Presentaron cómo se planifica el crecimiento para Cutral Co y Huincul

Hoy se presentó el plan de zonificación y estructura normativa del proyecto del Código Urbano Rural en Cutral Co. Se detalló que es la herramienta fundamental para ordenar y planificar el futuro de la zona y sus áreas de influencia.

En la actividad estuvo presente el ministro de Planificación, Innovación y Modernización Rubén Etcheverry y el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones.

“Nos encontramos en esta etapa de compartir con los vecinos lo que es este plano de zonificación que trabajamos en conjunto. Está dando sus frutos para llegar a fin de año con toda la estructura y la ordenanza en lo que hace a los cambios de la ciudad”, dijo Mardones al dar la bienvenida a las y los participantes que se congregaron en el Centro Cultural de Cutral Co.

A su vez, el ministro Etcheverry señaló que hoy, la planificación es más dinámica. “Es mucho más ágil, los cambios son más vertiginosos, la planificación hay que seguirla”, apuntó.

Es necesario utilizar todos los mecanismos para que pueda ejecutarse la planificación. “Es cómo hacer que esto suceda, el mejor ejemplo, es lo que nos pasó en Añelo cuando empezamos a trabajar con la Fundación YPF, el BID, hace unos 10 o 12 años hubo una planificación a través de lo que había y lo que se veía venir. Y lo que ocurrió es todo lo contrario a lo planificado”, subrayó.

Apeló a que la gobernanza conjunta permitirá que se cumplan estos planes o proyectos. “Si hay que adaptarlo y mejorarlo, hay que hacerlo para que esto que soñamos pueda ser una realidad”, concluyó.

Luego quedó el espacio abierto para la explicación y la dinámica de taller con la que se iba a desarrollar la jornada.