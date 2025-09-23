Plaza Huincul se une por un Día de la Plantación Comunitaria

En el marco del Día de la Conciencia Ambiental, la Municipalidad de Plaza Huincul invita a toda la comunidad a participar de una jornada de plantación de árboles destinada a transformar un espacio degradado en un entorno más saludable y verde.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 24 de septiembre a las 09:00 hs, en el terreno ubicado frente al basurero a cielo abierto. La iniciativa, organizada por la subsecretaría de Industria y Tecnología y la dirección de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene, busca promover la participación ciudadana y concientizar sobre la importancia de los espacios verdes para el bienestar de todos.

“Manos que siembran, pulmones que nacen”, es el lema de la jornada, que invita a los vecinos a acercarse con sus familias y amigos para plantar árboles que serán el pulmón de las futuras generaciones.