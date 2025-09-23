Los clubes de Plaza Huincul apoyaron el proyecto presentado por el ejecutivo para “Apoyo al deporte”

En las últimas semanas se llevaron a cabo distintas reuniones por parte de la dirección de deportes de Plaza Huincul con los distintos representantes de los clubes de la ciudad.

El proyecto en cuestión fue elaborado por el departamento Ejecutivo Municipal con la firma del intendente Claudio Larraza y se presentó en el Concejo Deliberante en noviembre del 2023 bajo el número de expediente 354/23, “pero todavía no fue tratado plenamente”, apuntó Ciucci. No obstante, el director municipal de Deportes señaló que existe un trabajo constante con los referentes de los clubes e instituciones deportivas sobre los alcances del proyecto y el beneficio que representa para los deportistas federados y amateur de la ciudad.

Ciucci destacó el trabajo realizado con los clubes Petrolero Argentino, Pérfora, Dinos Rugby y Huincul Hockey. Las instituciones federadas de Plaza Huincul expresaron formalmente su apoyo al proyecto presentado por el Ejecutivo municipal. “A través de una nota conjunta expresaron la importancia de que la iniciativa sea tratada por los concejales de la ciudad y pidieron avanzar en su aprobación”