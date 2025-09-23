Fue un éxito en el 1° Regional de Menores de Pádel en Cutral Co

Durante los días 19, 20 y 21 de septiembre se desarrolló el Primer Torneo Regional de Menores de Pádel en las instalaciones de Activo Pádel Club, en la ciudad de Cutral Co.

La competencia reunió a jugadores de categorías formativas de distintas localidades del sur del país, entre ellas Cutral Co, Plaza Huincul, Las Lajas, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Neuquén y Cipolletti.

Las categorías en disputa fueron Sub 12 Damas, Sub 12 Caballeros y Sub 18 Caballeros.

En la final de Sub 12 Caballeros, la pareja conformada por Lautaro Busi (Cutral Co) y Lorenzo Corroinca (Cipolletti) se consagró campeona tras imponerse a Mateo Villanueva (Las Lajas) y Vicente Guerrero (Cutral Co). El partido se definió en tres sets con parciales de 6-4, 4-6 y 6-4.

Desde la organización destacaron la convocatoria alcanzada y remarcaron la importancia de este tipo de torneos para fortalecer el desarrollo del pádel en la región.