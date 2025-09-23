El BPN renovó su Home Banking

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanzó su renovado Home Banking Personas, con un diseño moderno e intuitivo que mejora la experiencia de los usuarios tanto en la app móvil como en la web. La actualización permite gestionar múltiples cuentas desde un solo lugar, con mayor seguridad, rapidez y personalización.

Entre las principales novedades, los clientes ahora pueden solicitar turnos online, utilizar la Fila Virtual para trámites presenciales, y realizar compra y venta de dólares directamente desde la plataforma. Además, se incorporaron notificaciones push y un buzón de novedades para mantenerse siempre informado sobre las actualizaciones del banco.

El nuevo Home Banking también ofrece visualización optimizada de cuentas y saldos, accesos rápidos configurables y mejor adaptabilidad a distintos dispositivos. La actualización tecnológica mejora el rendimiento general, manteniendo la seguridad como prioridad.

Para acceder a la nueva versión, solo se debe actualizar la app en cualquier dispositivo móvil. El nuevo diseño convive con el anterior, permitiendo que los usuarios se familiaricen gradualmente.