ATEN de Cutral Co y Plaza Huincul ofrece curso sobre prácticas sindicales

La Escuela de Formación Carlos Fuentealba, en su extensión de la seccional Cutral Co y Plaza Huincul, invita a docentes afiliados a ATEN a participar de una nueva instancia de formación.

El curso, titulado “Resignificando las prácticas sindicales a la luz de la historia de nuestras organizaciones en tiempos de posverdad”, estará a cargo del profesor Daniel Zapata y está destinado a docentes de todos los niveles y modalidades de la provincia del Neuquén.

La capacitación se realizará los días 26 y 27 de septiembre, en los siguientes horarios:

26 de septiembre: de 18:00 a 21:00 hs

27 de septiembre: de 09:00 a 16:00 hs

Los interesados pueden inscribirse a través del formulario online disponible en https://forms.gle/pTMyxhDg8fXKU2MXA.

Desde ATEN destacaron que esta formación busca fortalecer la comprensión de la historia sindical y las prácticas organizativas, brindando herramientas para enfrentar los desafíos de los tiempos actuales.