Atacaron la camioneta del concejal Pérez en Cutral Co

El legislador local Omar Pérez sufrió la rotura de la luneta de su vehículo particular que permanecía estacionado frente a su domicilio.

En principio, la agresión no provocó daños personales sino que afectó la parte trasera de su camioneta.

El edil explicó a Cutral Co al Instante que el hecho ocurrió después que volvió de trabajar y “estaciono mi camioneta y a los cinco minutos o menos de haber ingresado a mi casa se escucha una explosión como si fuera aparentemente un disparo, pero era una explosión y además siento que la alarma de mi vehículo empieza a sonar”.

Agregó que salieron y “un señor que iba pasando dijo que había visto a dos personas, un hombre y una mujer que pasaron por la vereda y arrojaron un objeto contundente, aparentemente por lo que él dice y se dieron a la fuga”.

Pérez subrayó que hizo la denuncia policial de inmediato y que acudieron los uniformados hasta su domicilio. Se hicieron las pericias y ahora esperan saber qué surge de las cámaras de seguridad.

“La verdad es que estoy triste, básicamente estoy preocupado porque en todos los años de mi vida nunca había recibido un atentado así”, subrayó Pérez. Ahora confía en que se avance en la investigación para que pueda esclarecerse el hecho y saber el motivo de la agresión que sufrió.