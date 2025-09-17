Yacimientos maduros: Oil Stone reestructura costos y habrá despidos

La empresa Oil Stone que tiene la adjudicación de la gran mayoría de áreas maduras que rodean a Cutral Co y Plaza Huincul está en crisis desde hace un tiempo y encaró una dura reestructuración.

Como ocurre en todo el país, los números de las empresas dedicadas a la producción convencional, tradicional, en yacimientos maduros, es el hilo fino que se corta en la crisis petrolera.

YPF se salió de ese negocio y quienes ingresan deciden drásticos recortes de personal para obtener una rentabilidad en este contexto de baja del barril de crudo y altos costos en dólares. Aunque Oil Stone no es parte del proceso de YPF igualmente enfrenta graves dificultades.

El concejal y dirigente gremial, Sebastián Ávila, expuso públicamente la situación en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Plaza Huincul en la que sostuvo que había 400 personas que no habían sido despedidas pero si que estaban en sus casas sin cumplir funciones. Y pidió la intervención estatal.

Fuentes cercanas a la empresa confirmaron la situación aunque negaron las cifras expuestas por el gremio. “Habrá desvinculaciones”, se admitió. Rondarían las 70 personas mientras que las otras pasarían a empresas contratistas de Oil Stone y el resto seguirá normalmente.

La situación es sensible porque el Sindicato de Petroleros Privados se declaró en asamblea permanente desde hace 11 días y no se puede operar el yacimiento con normalidad con las consecuentes pérdidas económicas que complicarían más a la empresa.

Como ocurre con otras empresas de convencionales como Bentia Energy, los despidos parecen una realidad del mercado hidrocarburífero y laboral. La reinsersión laboral de esas personas es el verdadero desafío porque la oferta de empleo en Vaca Muerta es mínima.

Oil Stone no tendría intenciones de dejar las concesiones que tiene acordadas con la provincia pero si reestructurar costos para ser competitivos. “Enfrentamos una inflación de 70% en dólares en los últimos años”, se asegura y ello conlleva a la falta de competitividad.

Por ahora tienen bajo su órbita quince áreas, todas ellas en la órbita de Cutral Co y Plaza Huincul.

Las últimas en adquirir fueron Aguada Baguales, El Porvenir y Puesto Touquet con concesiones que se vencen este año. Pero también operan Cerro Bandera, Anticlinal, Al Sur de la Dorsal, Dos Hermanas, Ojo de Agua, Puerto Cortaderas, Portezuelo Minas, Cutral Co Sur, Loma Negra NI, Collón Cura, Bajo Baguales, Neuquén del Medio.