NetZero en Cutral Co: Rioseco anunció licitación del nuevo parque solar y recibió premio

El intendente Ramón Rioseco fue parte del acto inicial de la Jornada Vaca Muerta NetZero que propone el debate del camino a seguir para obtener la neutralidad de carbono (que las emisiones de la industria que contaminan sean compensadas con por otras vías y políticas de reducción de emisiones).

En su discurso, Rioseco resaltó la labor que realiza el municipio para generar energías limpias que ayuden a contrarrestar la contaminación del petróleo y gas.

Y detalló que en pocos días se realizará la licitación privada para la construcción de un parque solar de 30 Megas luego del éxito de funcionamiento y producción que tiene el parque de 3.5 megas ya en funcionamiento.

Para avanzar en esta iniciativa, Rioseco recibió el consentimiento firmado por Rolando Figueroa para la solicitud de acceso a la capacidad existente y ampliación del uso del sistema que ahora opera el EPEN pero que está interconectado con Camesa, es decir, con el mercado energético nacional.

Con esa autorización y la que debe otorgar el gobierno nacional, Cutral Co podrá avanzar en la licitación del nuevo parque solar.

“Es fundamental el trabajo del Estado y el sector privado para evitar los pasivos ambientales para las futuras generaciones”, dijo el intendente.

Y además recibió de parte del gobernador el premio que se otorgó a Neuquén por la anterior edición de la jornada NetZero. Se trata de la Mención de Honor del Climate Positive Awards 2024, en la categoría Excelencia Conceptual por la iniciativa provincial: Vaca Muerta Net-Zero, que se presentó y desarrolló el año pasado. “Este premio se queda en Cutral Co”, dijo Figueroa.