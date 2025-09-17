NetZero en Cutral Co: Estevez denunció que las petroleras acumulan pasivos y recordó a EET

Comenzó la jornada Vaca Muerta NetZero, un encuentro para debatir los pasos a seguir para llegar a la certificación de neutralidad de carbono (que las emisiones estén compensadas y no agraven el cambio climático).

La primera en hablar en el Centro Cultural José Rioseco de Cutral Co fue la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Estevez que dejó una fotografía preocupante sobre el tema y marcó la posición que tiene el gobierno provincial sobre los problemas a resolver.

Estevez aseguró que la industria hidrocarburífera “tiene una tendencia a la acumulación” y que se han encontrado con situaciones “sin lógica” como que se acumula tierra ya saneada, que debería ser trasladada nuevamente al lugar de donde salió. No es técnicamente un pasivo pero es una situación que se posterga y no se resuelve.

Los casos más graves que detalló Estevez es Comarsa en Neuquén y EET en Plaza Huincul. En el parque industrial quedaron los restos de un gran incendio en el predio donde se realizaba remediación de derrames petroleros y que ahora requieren de 20 millones de pesos de costos de mantenimiento para que no se extienda. La situación debe solucionarse, pidió Estevez.

En otros temas, Estevez mencionó que comenzó la medición de emisiones. La provincia acordó con una empresa global la medición de emisiones a través de satélites y han recibido alertas de grandes emisiones que luego se trabajan en terreno. Y aseguró que aquellos que no emiten les sirve que se mida, porque eso aporta a la certificación de esas bajas emisiones.

El resto de la jornada reunirá a las autoridades provinciales, locales, las operadoras del sector hidrocarburífero, especialistas y empresas para que se debatan las políticas públicas, innovación tecnológica y los planes de acción que marcan el futuro de una producción más competitiva y sostenible.