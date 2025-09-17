Este es el pronóstico para el miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy similares condiciones a las del martes.

La temperatura máxima será de 19° Centígrados y la mínima de 12°. El cielo estará mayormente cubierto durante el día y para la noche se cubrirá.

En cuanto al viento se presentará del este a 26 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad. Para la noche se incrementará un poco, pero se mantendrá del mismo cuadrante: 22 kilómetros con ráfagas de 34.

Para el jueves, la temperatura estimada ascenderá un grado para llegar a los 20° y la mínima de 11° Centígrados.