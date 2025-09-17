ATEN de Cutral Co y Plaza Huincul abre inscripción para curso sobre convivencia escolar

La seccional de Cutral Co y Plaza Huincul de ATEN anunció la apertura de inscripciones para un nuevo curso de formación destinado a docentes de nivel inicial y primario afiliados al gremio. La propuesta se realiza en el marco de la Escuela de Formación y Extensión Carlos Fuentealba.

El curso, titulado “Reconstruir la autoridad pedagógica. Dispositivos para abordar la convivencia escolar”, estará a cargo de las docentes Carolina Saraco y Gimena Sandoval, y se desarrollará el próximo 20 de septiembre, de 9 a 16 horas, en la sede de la seccional.

La capacitación tiene como objetivo brindar herramientas para fortalecer la autoridad pedagógica en el aula y mejorar la convivencia escolar, abordando estrategias prácticas para los contextos educativos actuales.

Desde ATEN informaron que la participación en el curso acredita puntaje docente, destacando la importancia de la formación continua en la carrera educativa.

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario en línea:

https://forms.gle/Yx6inpEhrNhbRasu9